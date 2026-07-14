Rhinelander City Administrator Patrick Reagan resigning
Rhinelander City Administrator Patrick Reagan is resigning.
In a letter to Mayor Kris Hanus, Reagan said it’s been “an honor and a privilege to serve the residents of Rhinelander and to also work with a group of truly outstanding department leaders.”
Reagan started as City Administrator in February 2023.
The previous eight years had seen a number of city administrators or acting city administrators come and go.
According to the Newberry News, Sault Ste. Marie hired Reagan as its new City Administrator.
Reagan’s last day as Rhinelander City Administrator is August 7th.