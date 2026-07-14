© 2026 WXPR
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Rhinelander City Administrator Patrick Reagan resigning

WXPR | By Katie Thoresen
Published July 14, 2026 at 7:04 AM CDT
Rhinelander city administrator Patrick Reagan is in his second week of work at city hall. “I see really good days ahead for Rhinelander and it’s exciting to be part of it,” Reagan said.
Eileen Persike
/
Star Journal
Rhinelander city administrator Patrick Reagan is in his second week of work at city hall. “I see really good days ahead for Rhinelander and it’s exciting to be part of it,” Reagan said.

Rhinelander City Administrator Patrick Reagan is resigning.

In a letter to Mayor Kris Hanus, Reagan said it’s been “an honor and a privilege to serve the residents of Rhinelander and to also work with a group of truly outstanding department leaders.”

Reagan started as City Administrator in February 2023.

The previous eight years had seen a number of city administrators or acting city administrators come and go.

According to the Newberry News, Sault Ste. Marie hired Reagan as its new City Administrator.

Reagan’s last day as Rhinelander City Administrator is August 7th.
Tags
Local News WXPR NewsCity of RhinelanderCity AdministratorRhinelander City Administrator
Katie Thoresen
Katie Thoresen is WXPR's News Director/Vice President.
See stories by Katie Thoresen
WXPR
WXPR is 100% funded by YOU.
WXPR is an independent nonprofit that is completely publicly funded. We have served the Northwoods as a trusted news source for over 40 years. Join the community of WXPR supporters today!
Donate
Related Content